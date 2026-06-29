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AGRESTE Bom Jardim: chuvas provocam erosão de ponte na PE-089 e DER-PE interdita trecho Cidade registrou mais de 96 milímetros de chuva no final de semana

A erosão na cabeceira de uma ponte provocou a interdição emergencial do quilômetro 10 da PE-089, no Distrito de Bizarra, em Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco (DER-PE), a interdição preventiva ocorreu nesse domingo (28) e foi causada pelas fortes chuvas.



A cidade registrou mais de 96 milímetros de chuva no final de semana, segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

"A medida foi adotada para garantir a segurança dos motoristas. Devido ao alto nível da água e à forte correnteza", destacou o DER-PE.

Equipes monitoram o local e devem iniciar os trabalhos de recuperação quando houver "condições de segurança".

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