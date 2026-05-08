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BRASIL Bomba caseira explode em escola do Rio de Janeiro e fere pelo menos 10 alunos Material explosivo teria sido detonado no pátio da unidade, segundo o Corpo de Bombeiros

Uma bomba caseira explodiu em uma escola pública de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e deixou dez adolescentes feridos na manhã desta sexta-feira (8). O incidente ocorreu no Ciep Lasar Segall, no bairro Areia Branca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o material explosivo teria sido detonado no pátio da unidade. Os alunos, entre 13 e 17 anos, ficaram feridos sem gravidade e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Belford Roxo.

A Secretaria de Estado de Educação diz que equipes do Corpo de Bombeiros e das forças de segurança foram imediatamente acionadas.

"A direção da unidade escolar e as equipes da Seeduc prestam apoio aos alunos, familiares e profissionais da escola", diz a secretaria.

O órgão também afirma que acompanha o caso junto às autoridades competentes e colabora integralmente com a apuração das circunstâncias do ocorrido. As aulas na unidade estão suspensas para avaliação das condições de segurança da escola.

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