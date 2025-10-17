A- A+

máfia italiana Bomba destrói carro de jornalista italiano ameaçado pela máfia O veículo de sua filha e a fachada de sua casa também foram danificados pela explosão, que ocorreu na cidade de Pomezia, cerca de 20 km ao sul de Roma

Uma bomba destruiu o carro de Sigfrido Ranucci, um conhecido jornalista investigativo italiano ameaçado pela máfia, nesta sexta-feira (17), em um ataque que não deixou vítimas, mas gerou indignação entre políticos e grupos de mídia na Itália.

O veículo de sua filha e a fachada de sua casa também foram danificados pela explosão, que ocorreu na cidade de Pomezia, cerca de 20 km ao sul de Roma.

Promotores antimáfia em Roma investigam o ataque ao jornalista, que vive sob proteção policial desde 2014 devido a ameaças de morte.

"A força da explosão foi tanta que poderia ter matado alguém que estivesse passando no momento", afirmou o programa de televisão Report, apresentado por Ranucci, na rede X.

O Report, exibido pelo canal 3 da emissora pública RAI, afirmou que o carro de Ranucci "saltou no ar" devido à bomba colocada embaixo dele e publicou um vídeo que mostra um veículo completamente destruído e, ao lado, outro com danos visíveis.

O incidente foi condenado por vários líderes políticos, começando pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que expressou sua "total solidariedade" ao jornalista e criticou duramente este "grave ato de intimidação".

O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, declarou ter ordenado que a segurança do jornalista fosse reforçada "ao máximo".

Ranucci disse ao jornal Corriere della Sera que "pelo menos um quilo de explosivos" foi usado no ataque. Ele acrescentou que seu filho havia usado o carro anteriormente e que sua filha havia passado pelo veículo 20 minutos antes da explosão da bomba.

O Report é um programa conhecido por suas reportagens investigativas aprofundadas. Ranucci também escreveu um livro sobre a máfia.

O jornalista relatou ao Corriere que havia recebido várias ameaças recentemente e que encontrou duas balas do lado de fora de sua casa.

No último domingo, ele anunciou nas redes sociais que o Report exibiria novas reportagens investigativas sobre dois poderosos grupos do crime organizado: a 'Ndrangheta calabresa e a máfia siciliana.

Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF), a Itália ocupa o 49º lugar no ranking mundial da liberdade de imprensa.

