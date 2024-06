Faculdade promove orientações sobre saúde bucal, na Bomba do Hemetério, este sábado (15)

A- A+

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) promove, neste sábado (15), uma ação voluntária com orientações sobre saúde bucal para moradores da comunidade da Bomba do Hemetério, no Recife. A iniciativa acontece no Córrego da Calma, em Água Fria, e vai das 9h às 13h.

A ação será realizada por alunos do curso de Odontologia da faculdade. Além das orientações, os estudantes vão distribuir kits com escova e creme dental para os moradores que estiverem no local.

“O nosso objetivo é aproximar os alunos da aplicação do conhecimento teórico para a prática, por meio de ações de promoção e prevenção em saúde bucal”, explicou Ana Cláudia Paegle, coordenadora do curso de Odontologia da Unit-PE.

A ação contará também com dicas sobre como escolher uma alimentação adequada e anticariogênica.

“Vamos orientar quais são os melhores alimentos para evitar cáries, como frutas, legumes, verduras e raízes e orientar aqueles potencialmente cariogênicos, como doces, salgadinhos, refrigerantes, além de outras dicas”, acrescenta Ana Cláudia.

Haverá ainda aplicação de flúor na população, supervisionada por docentes e estudantes da Unit-PE, com a ajuda do Escovódromo da Prefeitura Municipal do Recife.

Serviço:

Ação Voluntária na Bomba do Hemetério

Data: 15 de junho

Horário: 9h às 13h

Endereço: Córrego da Calma, 268 - Água Fria



