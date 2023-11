A- A+

CONFLITO Bombardeio a campo de refugiados em Gaza deixa ao menos 45 mortos, diz Hamas Um porta-voz militar de Israel disse à AFP que estão investigando se as Forças Armadas israelenses operavam na área

Pelo menos 45 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após um bombardeio israelense no sábado à noite contra o campo de refugiados de al-Maghazi, na região central da Faixa de Gaza, segundo comunicado do Ministério da Saúde do Hamas.

Em relatório anterior, publicado no Telegram, o porta-voz do Ministério, Ashraf al-Qudra, havia relatado 30 mortes. O Hamas afirma que Israel bombardeou casas "diretamente", acrescentando que a maioria das vítimas "são crianças e mulheres".

Um porta-voz militar de Israel disse à AFP que estão investigando se as Forças Armadas israelenses operavam na área durante o bombardeio.

Um jornalista fotógrafo da agência turca Anadolu, Muhammad Alaloul, cuja casa foi parcialmente destruída, disse à AFP que os seus quatro filhos, Ahmed, Qais, Rahaf e Kenan, bem como os seus quatro irmãos, morreram no atentado.

Na sexta-feira, os militares israelenses admitiram ter atacado uma ambulância em frente ao hospital al-Shifa, alegando que ela foi "usada" pelo Hamas. Esse atentado deixou 15 mortos e 60 feridos, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

No sábado, o Hamas informou que 15 pessoas foram mortas quando um dos bombardeios atingiu uma escola da ONU que servia de abrigo para palestinos deslocados no campo de Jabaliya.

