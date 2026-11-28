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Conflito Bombardeio atinge casamento em Mianmar e deixa cerca de 20 mortos Tragédia deixa mais de 40 pessoas feridas, incluindo cinco crianças

Um ataque aéreo do Exército birmanês atingiu, neste sábado (28), uma residência onde ocorria um casamento em uma zona de conflito, resultando na morte de cerca de 20 pessoas, segundo testemunhas.

O ataque ocorreu em um vilarejo em Moe Bye, uma área na fronteira entre os estados de Shan e Kayah, onde vive um grande número de deslocados internos.

Em vídeos gravados por uma das testemunhas, os quais a AFP não pôde verificar de forma independente, aparecem várias vítimas ensanguentadas sendo levadas para receber atendimento.

Um alto representante da fundação Nway Oo Yaung Chi, que presta assistência a pessoas deslocadas em acampamentos, afirmou que poderia confirmar um saldo de 21 mortos, incluindo cinco crianças, e mais de 40 feridos.

Mianmar encontra-se mergulhado em uma guerra civil desde que um golpe de Estado derrubou, em 2021, o governo eleito de Aung San Suu Kyi. Segundo o grupo de monitoramento ACLED, mais de 100.000 pessoas morreram, somando-se todos os lados do conflito.

Embora os militares controlem a região de Moe Bye, forças de oposição atuam nos vilarejos e nas áreas rurais do entorno.

"Ouvi aeronaves voando perto, mas pensei que não bombardeariam a nossa área", disse uma testemunha à AFP. Segundo relatou, ao entrar em sua casa, ouviu "a explosão de uma bomba". "Vi muita fumaça no local", acrescentou.

A bomba atingiu uma casa onde estavam sendo feitos preparativos para o casamento de duas pessoas deslocadas, explicou.

Ele correu para o local para tentar ajudar. "Encontrei 17 corpos" e muitos feridos, disse.

Imagens feitas por outros moradores, que a AFP também não conseguiu verificar de forma independente, mostravam seis corpos; um deles era de uma mulher, e outro, de uma criança.

"Estado de choque"

Uma testemunha que participou dos trabalhos de resgate declarou à AFP que havia "encontrado 17 corpos".

"Fiquei em estado de choque e não sabia a quem socorrer primeiro. Uma mulher ferida me pediu que tirasse as crianças primeiro", relatou. "Várias pessoas continuam desaparecidas, entre elas minha sobrinha. Ainda não a encontrei."

O responsável pela fundação Nway Oo Yaung Chi, que pediu para ser identificado pelo pseudônimo Ko July por motivos de segurança, explicou que, quando chegaram "para socorrer as pessoas, o avião militar sobrevoou a área e nos atacou novamente".

Não foi possível entrar em contato com os militares de Mianmar para obter comentários sobre o incidente.

O ataque aéreo deste sábado ocorreu dois dias depois que 20 civis e nove integrantes das Forças de Defesa do Povo (PDF) morreram em um ataque com bombas, artilharia e drones, que teve como alvo uma escola e um mosteiro no distrito de Thayet, na região de Magway, segundo o autoproclamado Governo de Unidade Nacional (NUG), que está no exílio.

Um professor da escola informou que, entre os civis mortos, havia quatro alunas, um jovem noviço budista e 15 pais de família.

A bomba caiu no local onde os pais haviam se reunido para buscar seus filhos, após ouvirem o ruído das aeronaves, explicou à AFP.

Um comunicado do NUG não detalhou como os membros das PDF morreram no incidente, limitando-se a indicar que eles estavam "participando de esforços para proteger a população civil".

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