Bombardeio contra campo de gás deixa 4 imemenitas mortos no Iraque

Ao menos "quatro trabalhadores iemenitas" morreram nesta sexta-feira (26) em um ataque de drones contra o complexo de gás de Khor Mor, no Curdistão iraquiano, anunciou o porta-voz do governo desta região autônoma do norte do Iraque, Peshawa Hawramani.

"Quatro trabalhadores iemenitas foram mortos e o complexo sofreu danos significativos, o que levará a cortes de energia", disse o responsável em comunicado. "Esses ataques reiterados devem parar”, criticou o porta-voz, apelando às autoridades federais do Iraque "para encontrarem os autores deste ato terrorista e levá-los à Justiça".

