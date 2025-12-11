A- A+

ATAQUE Bombardeio contra hospital em Mianmar deixa 31 mortos Ataque acontece durante ofensiva da junta militar antes das eleições deste mês

Um bombardeio aéreo matou 31 pessoas em um hospital em Mianmar, informou uma fonte local, no momento em que a junta militar mantém uma ofensiva antes das eleições deste mês.

A junta intensificou os bombardeios desde o início da guerra civil em Mianmar, depois que os militares tomaram o poder em um golpe de Estado em 2021 que encerrou uma década de democracia no país.

Os militares convocaram eleições a partir de 28 de dezembro, mas os rebeldes prometeram impedir a votação nos territórios sob seu controle.

Um avião militar bombardeou na noite de quarta-feira o hospital geral de Mrauk-U, no estado de Rakhine (oeste), na fronteira com Bangladesh, informou o funcionário local Wai Hun Aung.

"A situação é terrível", declarou. "No momento, podemos confirmar que há 31 mortos e acreditamos que haverá mais mortes. Também há 68 feridos e haverá cada vez mais".

Não foi possível obter comentários de um porta-voz da junta militar.

Veja também