Qui, 11 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta11/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ATAQUE

Bombardeio contra hospital em Mianmar deixa 31 mortos

Ataque acontece durante ofensiva da junta militar antes das eleições deste mês

Reportar Erro
Bombardeio contra hospital em Mianmar deixa 31 mortosBombardeio contra hospital em Mianmar deixa 31 mortos - Foto: STR/AFP

Um bombardeio aéreo matou 31 pessoas em um hospital em Mianmar, informou uma fonte local, no momento em que a junta militar mantém uma ofensiva antes das eleições deste mês.

A junta intensificou os bombardeios desde o início da guerra civil em Mianmar, depois que os militares tomaram o poder em um golpe de Estado em 2021 que encerrou uma década de democracia no país.

Os militares convocaram eleições a partir de 28 de dezembro, mas os rebeldes prometeram impedir a votação nos territórios sob seu controle.

Leia também

• Bebê e casal de estrangeiros são encontrados mortos após carro ser arrastado por enxurrada

• Confrontos fronteiriços entre Tailândia e Camboja deixam 10 mortos

• Pelo menos 25 mortos em incêndio em boate na Índia

Um avião militar bombardeou na noite de quarta-feira o hospital geral de Mrauk-U, no estado de Rakhine (oeste), na fronteira com Bangladesh, informou o funcionário local Wai Hun Aung.

"A situação é terrível", declarou. "No momento, podemos confirmar que há 31 mortos e acreditamos que haverá mais mortes. Também há 68 feridos e haverá cada vez mais".

Não foi possível obter comentários de um porta-voz da junta militar.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter