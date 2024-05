Bombardeio deixa três mortos no leste da Ucrânia controlado pela Rússia

Pelo menos três pessoas morreram neste sábado (11) em um bombardeio que atingiu um restaurante em Donetsk, cidade no leste da Ucrânia controlada pela Rússia.

"Como resultado de um bombardeio direto ao restaurante Paradise, no bairro de Kirov, em Donetsk, três civis morreram", informou Denis Pushilin, a autoridade nomeada pela Rússia na região, no Telegram, acrescentando que oito pessoas estão feridas.

Pushilin indicou que um míssil impulsionado por um lança-foguetes americano Himars "atingiu diretamente o restaurante" e um segundo projétil caiu sobre um prédio em construção nas proximidades.

Imagens divulgadas pela imprensa russa nas redes sociais mostram um prédio com janelas estouradas e corpos no chão.

A cidade de Donetsk, sob controle russo e perto da linha da frente, é alvo frequente de ataques ucranianos.

O bombardeio ocorre no momento em que a Rússia reivindica a captura de cinco localidades na região ucraniana de Kharkiv, no nordeste, e uma em Donetsk.