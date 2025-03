A- A+

SUDÃO Bombardeio do Exército sudanês contra mercado deixa centenas de mortos, denuncia organização Os ataques foram descritos como "um massacre horrível" pelo grupo que documenta os crimes da guerra no Sudão

Centenas de civis morreram em um bombardeio do Exército sudanês contra um mercado da cidade de Tora, na região de Darfur, afirmou nesta terça-feira (25) o 'Emergency Lawyers', um grupo de advogados sudaneses a favor da democracia.



"Os aviões de combate das Forças Armadas sudanesas realizaram um massacre horrível com o bombardeio indiscriminado no mercado de Tora, no norte de Darfur, matando centenas de civis e ferindo gravemente dezenas", afirma um comunicado do grupo que documenta as violações dos direitos humanos desde o início da guerra no Sudão, em abril de 2023.

Devido ao corte das telecomunicações na região de Darfur, a AFP não conseguiu verificar o balanço com fontes independentes.

Desde abril de 2023, o Sudão é cenário de uma guerra entre os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FSR), lideradas pelo general Mohamed Hamdane Daglo, e o Exército oficial, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhane.

A vasta região de Darfur registrou algumas das piores atrocidades da guerra, incluindo bombardeios com barris explosivos em áreas civis, ataques paramilitares contra campos para pessoas deslocadas afetadas pela fome, assim como violência étnica generalizada.

