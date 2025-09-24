A- A+

Gaza Bombardeio israelense mata 11 palestinos, diz Defesa Civil de Gaza Israel intensificou nas últimas semanas sua ofensiva contra a Faixa de Gaza, levando ao deslocamento de centenas de milhares de pessoas

Um bombardeio aéreo israelense contra uma casa que abrigava deslocados no centro da Faixa de Gaza matou, nesta quinta-feira (25, data local), pelo menos 11 pessoas, informou à AFP a Defesa Civil do território.

Israel intensificou nas últimas semanas sua ofensiva contra a Faixa de Gaza, levando ao deslocamento de centenas de milhares de pessoas.

"Onze pessoas morreram e muitas outras estão desaparecidas ou feridas depois do bombardeio aéreo israelense de uma casa [...] onde se abrigavam pessoas deslocadas ao norte de Al Zawaida, no centro da Faixa de Gaza", disse Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil.

Várias crianças figuram entre os mortos, segundo os socorristas, e seus corpos foram levados a um hospital próximo.

Em quase dois anos de conflito, as operações militares israelenses deixaram pelo menos 65.419 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas, cujos números a ONU considera confiáveis.

A guerra foi provocada pelo ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas contra Israel, que resultou na morte de 1.219 pessoas, também civis em sua maioria, segundo dados oficiais de Israel.

Veja também