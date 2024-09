Bombardeio israelense mata 11 pessoas em uma mesma casa em Gaza

A- A+

A Defesa Civil de Gaza informou, neste sábado (14), a morte de 11 pessoas, incluindo mulheres e crianças, que estavam em uma mesma casa atingida por um bombardeio israelense na Cidade de Gaza.

"Recuperamos os corpos de 11 mártires, incluindo de quatro crianças e três mulheres, depois que um avião de guerra israelense bombardeou uma casa de três andares pertencente à família Bustan", informou à AFP o porta-voz Mahmud Basal.

O bombardeio ocorreu no início da madrugada deste sábado, perto da escola Shujaiya, no bairro de Al Tuffah, no leste da Cidade de Gaza, precisou.

"Várias famílias estavam abrigadas na casa, que foi alvo de um único míssil sem qualquer aviso prévio", acrescentou o porta-voz da Defesa Civil.

"Os socorristas continuam buscando desaparecidos", disse.

O Exército israelense confirmou ter realizado um bombardeio noturno e disse estar "ciente das alegações de que vários civis morreram" no ataque.

As forças israelenses atacaram o "comandante" de uma célula do Hamas na área de Daraj Tuffah que estava "envolvido no planejamento e execução de atividades terroristas", informou em um comunicado.

O porta-voz da Defesa Civil da Faixa de Gaza, devastada por mais de onze meses de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, também relatou que outras cinco pessoas morreram na Cidade de Gaza em um bombardeio aéreo israelense que atingiu uma escola transformada em abrigo.

O Exército israelense afirmou ter atacado combatentes do Hamas neste local.

Outro bombardeio israelense na mesma localidade causou cinco mortes perto de outra escola, segundo a Defesa Civil.

No sul do território palestino, outras três pessoas morreram em um bombardeio na área de Al Mawasi, em Khan Younis, onde dezenas de milhares de palestinos deslocados pela guerra encontraram abrigo, acrescentou a mesma fonte.

A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro com o ataque do Hamas no sul de Israel, que resultou na morte de 1.205 pessoas, incluindo reféns mortos ou assassinados em cativeiro, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em resposta, a campanha militar de Israel deixou até o momento pelo menos 41.182 mortos na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde deste território palestino governado pelo Hamas.

