Gaza Bombardeio israelense mata 5 em refúgio, diz Defesa Civil de Gaza Exército israelense afirmou que as tropas tinham "atirado em indivíduos suspeitos para eliminar a ameaça"

A Defesa Civil de Gaza afirmou que um bombardeio israelense contra uma escola transformada em refúgio deixou cinco mortos nesta sexta-feira (19), enquanto o Exército de Israel informou que tinha atirado em "indivíduos suspeitos".

O porta-voz da agência, Mahmoud Bassal, declarou à AFP que "foram recuperados cinco mártires como resultado do bombardeio israelense ao refúgio na Escola dos Mártires de Gaza", no bairro de Tuffah, no leste da Cidade de Gaza.

Procurado pela AFP, o Exército israelense afirmou que as tropas tinham "atirado em indivíduos suspeitos para eliminar a ameaça", e acrescentou que era "consciente dos relatos sobre vítimas na região" e que estava "revisando os detalhes".

Depois de mais de dois anos de guerra em Gaza entre Israel e o movimento islamista Hamas, desde 10 de outubro vigora uma trégua precária, instaurada sob a pressão dos Estados Unidos.

As duas partes trocam acusações de violar os termos do acordo.

O enviado especial do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, tinha previsto se reunir nesta sexta-feira, na Flórida, com funcionários de Catar, Egito e Turquia, com a esperança de salvar os esforços para alcançar a segunda fase da trégua.

