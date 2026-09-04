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Guerra

Bombardeio israelense no Líbano deixa três mortos e cerca de vinte feridos

Esses ataques ocorreram depois que Israel anunciou, na noite de quinta-feira, ter assumido o controle da crista montanhosa de Ali Taher, que servia como posição estratégica do Hezbollah em Nabatieh

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Fumaça sobe após uma explosão controlada por Israel na vila de Kfartibnit, vista de Nabatieh, no sul do Líbano, em 29 de julho de 2026Fumaça sobe após uma explosão controlada por Israel na vila de Kfartibnit, vista de Nabatieh, no sul do Líbano, em 29 de julho de 2026 - Foto: Ammar Ammar / AFP

O Exército israelense intensificou na noite desta sexta-feira (4) seus bombardeios no Líbano, causando pelo menos três mortos e 23 feridos no sul e no leste do país, segundo um balanço provisório do Ministério da Saúde libanês.

Apesar de uma trégua com o movimento pró-Irã Hezbollah, o ministério informou sobre bombardeios noturnos contra cinco localidades, situadas nas regiões meridionais de Tiro e Nabatieh e no Vale do Bekaa, no leste do país.

Esses ataques ocorreram depois que Israel anunciou, na noite de quinta-feira, ter assumido o controle da crista montanhosa de Ali Taher, que servia como posição estratégica do Hezbollah em Nabatieh.

O Exército reforçará agora suas posições no local para "impedir que o inimigo volte a se posicionar na área", declarou o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz.

Dois jovens foram "atacados enquanto circulavam de motocicleta" em Nabatieh, informou a agência oficial de notícias libanesa NNA, em um balanço confirmado pelo ministério.

Em Tiro, no povoado de Rmadiyeh, situado a mais de dez quilômetros da fronteira, uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas, entre elas seis socorristas, três mulheres e duas crianças, em um bombardeio israelense, segundo o ministério.

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O ataque teve como alvo uma casa, de acordo com a agência NNA.

Outro bombardeio também atingiu o leste do país, ferindo um sírio no oeste do Vale do Bekaa, informou o ministério.

Os confrontos entre as forças israelenses e combatentes do movimento pró-Irã diminuíram desde junho, após um protocolo de entendimento entre Estados Unidos e Irã e um memorando de entendimento entre Líbano e Israel.

No entanto, as famílias que retornam a Nabatieh aproveitando a trégua acabam "diante de uma destruição generalizada, da ausência de serviços básicos (e) de uma insegurança persistente", lamentou na sexta-feira no X o coordenador humanitário da ONU para o Líbano, Imran Riza, que visitou a região.

O Hezbollah arrastou o Líbano para a guerra no Oriente Médio em março, quando lançou foguetes contra Israel em apoio a seu aliado, o Irã.

Israel respondeu com intensos ataques aéreos e uma invasão terrestre que, segundo as autoridades libanesas, deixaram mais de 4.300 mortos.

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