Guerra Bombardeio israelense no sul da Síria deixa quatro mortos, três deles do Hezbollah, diz ONG O Hezbollah informou, nesta sexta-feira à noite, que três de seus combatentes haviam morrido, sem acrescentar mais detalhes

Um ataque de drone israelense no sul da Síria matou, nesta sexta-feira (8), três combatentes do movimento libanês Hezbollah e um cidadão local, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

"Um sírio e três combatentes do Hezbollah de nacionalidade libanesa, da unidade de vigilância e lançamento de mísseis, morreram em um ataque de drone israelense contra o veículo alugado deles em Baath", na província de Quneitra, declarou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

Inicialmente, a ONG com sede no Reino Unido relatou a morte de "quatro combatentes que trabalhavam para" o movimento xiita libanês, sem especificar a nacionalidade deles.

O Hezbollah informou, nesta sexta-feira à noite, que três de seus combatentes haviam morrido, sem acrescentar mais detalhes.

O OSDH, que possui uma ampla rede de fontes na Síria, havia relatado no dia anterior que o Exército israelense "atacou com oito mísseis" áreas perto de Damasco, a capital.

Também atacou um "posto militar das forças do regime na província de Quneitra", sem causar vítimas, em resposta a um "bombardeio do Golã sírio", anexado por Israel, de acordo com a mesma fonte.

O OSDH já havia relatado a morte, em 2 de dezembro, de dois sírios que colaboravam com o Hezbollah e dois agentes da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, em ataques israelenses a locais do Hezbollah perto de Damasco.

Israel realizou centenas de ataques aéreos na Síria desde o início da guerra civil no país vizinho em 2011, normalmente contra posições do exército ou de grupos afiliados ao Irã, como o Hezbollah.

Esses ataques se intensificaram desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada após o ataque do Hamas em 7 de outubro em solo israelense.

Israel raramente comenta essas operações na Síria, mas as justifica argumentando que visa impedir que o Irã, seu inimigo jurado, amplie sua presença no país vizinho.

