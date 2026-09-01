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Conflito Bombardeio mais letal em anos mata 20 guerrilheiros na Colômbia Operação contra o grupo comandado pelo rebelde mais procurado do país, Iván Mordisco, aconteceu na madrugada de segunda-feira (31), como parte da política de linha dura contra os criminosos promovida por De la Espriella

Um bombardeio ordenado pelo presidente Abelardo de la Espriella matou 20 guerrilheiros das dissidências das Farc na Amazônia colombiana, o ataque mais letal desse tipo em anos, informou na segunda-feira (31) o mandatário.

A operação contra o grupo comandado pelo rebelde mais procurado do país, Iván Mordisco, aconteceu na madrugada de segunda-feira (31), como parte da política de linha dura contra os criminosos promovida por De la Espriella.

Este é o terceiro bombardeio do novo governo contra guerrilheiros e o maior desde o governo de Juan Manuel Santos (2010-2018), disse à AFP uma fonte militar.

"Abatemos vinte narcoterroristas, capturamos cinco (...) e resgatamos dois menores", disse o presidente de direita em um vídeo compartilhado no X sobre a ofensiva no conturbado departamento de Guaviare.

¡Golpe demoledor a las disidencias de alias “Iván Mordisco” en Guaviare!



La Operación Militar AZARÍAS deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 capturados y 2 menores recuperados.… pic.twitter.com/ljXB7gRP6D — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

A região é um dos redutos históricos da extinta guerrilha das Farc, onde atualmente operam os rebeldes que decidiram não aderir ao acordo de paz de 2016.

O presidente pretende derrotar os grupos ilegais que se financiam com o narcotráfico, mineração ilegal e extorsão, por meio de bombardeios com a ajuda de seus aliados Estados Unidos e Israel.

O governo de direita matou pelo menos 38 guerrilheiros em suas primeiras semanas.

Quatro menores de idade morreram nos dois primeiros bombardeios do novo governo: dois adolescentes de 15 anos e outros dois de 16.

As autoridades não informaram se havia menores de idade no ataque aéreo de segunda-feira.

Organizações de defesa dos direitos humanos alertam para o impacto dos bombardeios nas crianças vítimas de recrutamento em zonas pobres e com presença mínima do Estado.

O grupo ilegal de Mordisco é o maior responsável pelo recrutamento de menores, com 40% dos casos, segundo a Defensoria do Povo.

Os governos anteriores do esquerdista Gustavo Petro (2022-2026) e do direitista Iván Duque (2018-2022) receberam duras críticas pela morte de menores em seus bombardeios.

Perseguição a Mordisco

Em meio à pior onda de violência dos últimos anos na Colômbia, os dois últimos presidentes tentaram capturar o líder guerrilheiro Iván Mordisco.

Ele é o principal líder da estrutura dissidente das Farc, conhecida como Estado-Maior Central (EMC), formada por milhares de rebeldes que se afastaram do histórico acordo de paz entre a guerrilha e o governo colombiano em 2016.

Ele permanece escondido em algum lugar da selva colombiana e já foi dado como morto em diversas ocasiões.

"Vamos atrás de você, Mordisco (...) vou fazer você pagar por todo o dano que causou à Colômbia", disse o presidente do país que mais produz cocaína no mundo.

A Colômbia autorizou, em 12 de agosto, operações conjuntas com os Estados Unidos para derrotar os insurgentes.

O país também ingressou no Escudo das Américas, a coalizão de países liderada por Donald Trump para combater o narcotráfico.

"Mordisco e aqueles que integram suas estruturas criminosas precisam entender: o Estado não lhes dará trégua", afirmou no X o ministro da Defesa, Jorge Mora, após o último bombardeio.

Alias ‘Iván Mordisco’, y quienes integran sus estructuras criminales deben entenderlo: el Estado no les dará tregua.



Las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia seguirán golpeando sus organizaciones con contundencia y dentro del marco de la ley. A quienes empuñan las armas contra… https://t.co/dFIYJU9HS9 — General Jorge Mora (@generaljmora) September 1, 2026

Uma fonte militar disse à AFP que unidades militares serão enviadas até o ponto do bombardeio na terça-feira para a retirada dos corpos.

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