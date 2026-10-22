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Conflito Bombardeio militar contra acampamento guerrilheiro na Colômbia deixa nove mortos A operação contra rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) ocorreu em uma área rural do departamento de Cauca, corredor do narcotráfico com forte presença de grupos armados

Um bombardeio militar contra um acampamento guerrilheiro no sudoeste da Colômbia deixou nove mortos, informou nesta quinta-feira (22) o presidente Abelardo de la Espriella.

A operação contra rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) ocorreu em uma área rural do departamento de Cauca, corredor do narcotráfico com forte presença de grupos armados.

"Fizemos um bombardeio ontem à noite em Cauca e abatemos nove bandidos", declarou, sorrindo, o presidente após receber o balanço da ação durante um evento na cidade de Pereira.

Horas antes, ele havia compartilhado no X um vídeo em que dava a ordem do ataque ao ministro da Defesa por meio de um radiotelefone.

Com o apoio dos Estados Unidos, o líder de direita promove uma política de linha dura contra os grupos rebeldes que permaneceram armados após o acordo de paz de 2016, que levou ao desarmamento das então poderosas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Os ataques aéreos já deixaram mais de 50 mortos, pelo menos sete deles menores de idade, desde sua chegada ao poder em 7 de agosto.

Este é o segundo bombardeio de seu governo contra o ELN, guerrilha de origem guevarista que ataca com frequência integrantes das forças de segurança, políticos e civis em suas áreas de controle. O grupo financia suas atividades com tráfico de drogas, garimpo ilegal e extorsões.

Cauca é uma das regiões com maior concentração de cultivos ilícitos do país, cujas receitas são disputadas violentamente por grupos ilegais.

O ELN, a guerrilha mais antiga do continente, com mais de seis décadas de atividade, manteve negociações de paz com o governo de esquerda de Gustavo Petro, sem que fosse alcançado qualquer acordo.

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