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Conflito Bombardeio perto da capital do Sudão deixa cinco mortos O Exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR) estão em uma guerra civil desde abril de 2023

A região de Cartum, no Sudão, foi bombardeada com drones neste sábado (2) pela segunda vez em poucos dias, informou a ONG Emergency Lawyers, que reportou cinco mortes.

Os bombardeios do Exército sudanês e do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR), os dois lados em confronto em uma guerra civil desde abril de 2023, aumentaram nos últimos meses.

Um drone das FAR mirou, na manhã deste sábado, um veículo civil no sul de Omdurman, uma cidade vizinha a Cartum, e matou todos os seus ocupantes, segundo a Emergency Lawyers, que documenta o conflito.

Na terça-feira, um bombardeio com um drone atingiu pela primeira vez em meses a região de Cartum, reconquistada há um ano pelo Exército, e atingiu um hospital e um posto de gasolina a 40 km ao sul da capital, disseram à AFP uma fonte dos serviços de segurança e testemunhas.

No entanto, Cartum vivia há meses uma relativa calma. Retornaram à cidade 1,8 milhão de deslocados, e o aeroporto reabriu para voos domésticos. Ainda assim, grande parte da cidade continua sem eletricidade e sem serviços básicos.

A guerra, que provocou a pior catástrofe humanitária do mundo segundo a ONU, deixou dezenas de milhares de mortos, mais de 200 mil, segundo algumas estimativas.

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