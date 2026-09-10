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guerra Bombardeio russo contra centro comercial da Ucrânia deixa 5 mortos e 67 feridos Rússia e a Ucrânia estão envolvidas em uma clara escalada de ataques de longo alcance há meses, visando instalações de energia, logística e portuárias, assim como navios no Mar Negro

Pelo menos cinco pessoas morreram e 67 ficaram feridas nesta quinta-feira (10) em um ataque russo contra um centro comercial na cidade de Pavlograd, no centro-leste da Ucrânia, informaram as autoridades.

"Há cerca de uma hora, os russos atacaram um centro comercial localizado no centro de Pavlograd. Em plena luz do dia, quando as ruas estavam cheias de gente", escreveu o ministro do Interior ucraniano, Ivan Vygivskiy, no Telegram.

O governador regional, Oleksandr Ganja, informou um balanço provisório de cinco mortos e 67 feridos, incluindo oito crianças, e acrescentou que vários estabelecimentos comerciais e veículos foram danificados.

"Esta é uma tática de coerção. A Rússia acredita que ataques incessantes contra civis podem enfraquecer os ucranianos e forçar a Ucrânia a fazer concessões", afirmou o chanceler ucraniano, Andrii Sybiha.

Logo do outro lado da fronteira, na região russa de Belgorod, um ataque com drones ucranianos contra a localidade de Novi Oskol deixou um morto e seis feridos, segundo os serviços de emergência.

A Rússia, que lançou sua ofensiva em larga escala em fevereiro de 2022, e a Ucrânia estão envolvidas em uma clara escalada de ataques de longo alcance há meses, visando instalações de energia, logística e portuárias, assim como navios no Mar Negro.

Os esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para pôr fim a esse conflito sangrento, que estavam estagnados há muito tempo, foram retomados no último fim de semana com a visita dos enviados de Washington, Steve Witkoff e Jared Kushner, a Moscou e Kiev.

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