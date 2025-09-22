Seg, 22 de Setembro

MUNDO

Bombardeio russo deixa três mortos na cidade ucraniana de Zaporizhzhia

O ataque também deixou dois feridos, um deles em estado grave

Bombardeio russo deixa três mortos na cidade ucraniana de Zaporizhzhia - Foto: Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP

Pelo menos três pessoas morreram em um bombardeio aéreo russo na cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira.

O ataque também deixou dois feridos, um deles em estado grave, escreveu no Telegram o chefe da administração regional de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov.

Outros ataques russos na madrugada de domingo para segunda-feira deixaram um ferido em Kiev e outro em Sumy, segundo as autoridades das duas cidade.

Do lado russo, as autoridades relataram três mortos e 16 feridos na noite de domingo na Crimeia em um ataque ucraniano com drones.

