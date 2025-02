Bombardeio russo deixa um morto em Kiev

A- A+

Um bombardeio com mísseis russos matou pelo menos uma pessoa nesta quarta-feira (12) em Kiev, anunciou o prefeito da capital ucraniana, depois que as autoridades emitiram um alerta para ataque balístico.

"Segundo informações preliminares, uma pessoa morreu no distrito de Podilski", no centro da capital, afirmou o prefeito Vitali Klitschko no Telegram. Ele acrescentou que três pessoas ficaram feridas - duas foram hospitalizadas e uma foi atendida no local.



Andrii Yermak, chefe do gabinete da presidência ucraniana, afirmou que os sistemas de defesa aérea ao redor de Kiev estavam operando para repelir mísseis balísticos.

O ataque provocou danos e incêndios em pelo menos quatro distritos da capital, segundo os serviços de emergência.

Rússia e Ucrânia tentam avançar no campo de batalha antes de possíveis negociações para encerrar o conflito.

