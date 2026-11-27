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guerra Bombardeio saudita mata 11 pessoas no Iêmen, afirma imprensa houthi O conflito civil no Iêmen foi retomado em julho, após quatro anos de uma frágil trégua, e se intensificou a partir de setembro

Um bombardeio saudita matou 11 pessoas nesta sexta-feira (27) no oeste do Iêmen, afirmou a imprensa ligada aos houthis, em meio às hostilidades entre o movimento pró-Irã e uma coalizão militar liderada por Riade.

O conflito civil no Iêmen, o país mais pobre da Península Arábica, foi retomado em julho, após quatro anos de uma frágil trégua, e se intensificou a partir de setembro, com ataques quase diários.

A coalizão liderada por Riade, que apoia o governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional, bombardeia com frequência as áreas controladas pelos houthis, que respondem com ataques contra instalações petrolíferas e aeroportos do reino.

A aviação saudita executou nesta sexta-feira "um bombardeio contra um edifício residencial na cidade de Al-Turba", na província de Taiz, que matou "11 cidadãos, a maioria crianças", afirmou a agência de notícias houthi Saba, que citou uma fonte local.

A agência também noticiou ataques contra depósitos de combustível na região de Saada, reduto do movimento.

Desde a retomada do conflito, os combates no Iêmen deixaram mais de 2.300 mortos e mais de 364.000 deslocados, segundo a ONU.

Na Arábia Saudita, os ataques houthis mataram 27 pessoas, de acordo com as autoridades do reino.

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