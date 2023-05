Bombardeio ucraniano contra centro para deslocados deixa um morto na Rússia

A- A+

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas nesta terça-feira (30), em um bombardeio ucraniano contra um centro para deslocados na província russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador provincial, Viacheslav Gladkov.

"As forças armadas ucranianas dispararam com artilharia contra um centro para deslocados que abriga civis de idade avançada e crianças [...] Um segurança morreu e duas pessoas ficaram feridas", explicou Gladkov em seu canal do Telegram.

Segundo ele, os dois feridos estão "em estado grave e em cuidados intensivos", com "ferimentos profundos no abdômen" em um caso, e no peito no outro.

O governador publicou juntamente com sua mensagem fotografias nas quais é possível ver um edifício danificado, um buraco próximo da guarita do guarda de segurança e adultos e crianças sendo evacuadas em um ônibus.

A província de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, foi alvo de bombardeios ucranianos em várias ocasiões, assim como de incursões de grupos armados procedentes da Ucrânia.

Esses bombardeios e incursões se multiplicaram nas últimas semanas, enquanto Kiev continua preparando uma contraofensiva com a qual pretende recuperar os territórios ocupados pela Rússia no sul e no leste do país.

