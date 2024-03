Bombardeio ucraniano mata 2 pessoas em Belgorod, na Rússia; drone fere outras 5 perto da fronteira

A- A+

Leia também

• Guerra na Ucrânia é assunto "existencial para nossa Europa e a França", diz Macron

• Explosão em local de votação em região ocupada da Ucrânia, segundo autoridades de ocupação russas

• Macron sugere envio de tropas ocidentais à Ucrânia, ainda que descarte ação agora

Um bombardeio ucraniano na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, matou duas pessoas, disseram autoridades russas neste sábado, 16. Um homem e uma mulher morreram no ataque e outras três pessoas ficaram feridas, disse o governador regional Vyacheslav Gladkov, no Telegram. Foi o episódio mais recente em meio às trocas de mísseis de longo alcance e foguetes na guerra da Rússia contra a Ucrânia.



Cinco pessoas também ficaram feridas quando um drone ucraniano atingiu um carro na aldeia de Glotovo, a cerca de 2 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, disse Gladkov.



Também neste sábado, um ataque de drone ucraniano causou um incêndio em uma refinaria de petróleo pertencente à gigante petrolífera russa Rosneft, na região de Samara, 1.065 quilômetros a sudeste de Moscou, disse o governador regional, Dmitry Azarov. Ele disse que um ataque a outra refinaria foi frustrado. Nenhuma vítima foi relatada.



Os ataques ocorrem um dia depois que um bombardeio russo à cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, matou pelo menos 21 pessoas. O ataque com míssil balístico atingiu casas na cidade na sexta-feira, 15, seguido por um segundo míssil que teve como alvo os socorristas que chegaram ao local, segundo autoridades.



Mais de 50 pessoas ainda estão no hospital após os ataques, disse neste sábado a vice-prefeita de Odessa, Svitlana Bedreha, segundo a mídia estatal ucraniana. O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, prometeu uma "resposta justa" ao ataque em um discurso em vídeo na noite de sexta-feira.



Os ataques deste sábado ocorreram enquanto os russos entravam no segundo dia de votação em uma eleição presidencial que certamente estenderá o governo de Vladimir Putin por mais seis anos.

Veja também

longevidade Magnatas e gurus da longevidade estão usando "pílula de transplante de órgãos" contra envelhecimento