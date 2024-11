A- A+

guerra Bombardeios atingem os subúrbios do sul de Beirute Pouco antes dos ataques da manhã de sábado, um porta-voz do Exército israelense publicou na rede social X um aviso de evacuação direcionado aos moradores do bairro de Haret Hreik

Novos bombardeios atingiram os subúrbios do sul de Beirute neste sábado, segundo imagens da AFPTV, após ordens do Exército israelense para que os moradores abandonassem a área, um reduto do movimento islamista libanês Hezbollah.

Um vídeo da AFPTV mostra três colunas de fumaça acima dos edifícios da região na manhã deste sábado e outra por volta do meio-dia.

O Exército israelense efetuou uma série de bombardeios diurnos nesta área desde terça-feira.

Pouco antes dos ataques da manhã de sábado, um porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, publicou na rede social X um aviso de evacuação direcionado aos moradores do bairro de Haret Hreik. A mensagem afirmava que as pessoas estavam "próximas de infraestruturas e dos interesses do Hezbollah".

Uma advertência similar foi emitida antes do bombardeio de meio-dia.

A agência nacional de informação libanesa (NNA) confirmou que "o inimigo" efetuou três bombardeios durante a manhã. O primeiro deles, perto de Haret Hreik, "destruiu edifícios e provocou danos nas imediações".

No sul do Líbano, várias localidades sofreram bombardeios israelenses noturnos e na madrugada de sábado, em particular na região de Bint Jbeil, segundo a NNA.

O Hezbollah reivindicou dois ataques com foguetes contra o quartel de Ramim, no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano.

O Exército israelense iniciou em 23 de setembro uma intensa campanha de bombardeios no Líbano, em particular contra os redutos do Hezbollah. A ofensiva terrestre no sul do país começou uma semana depois.

O objetivo da campanha é neutralizar a organização pró-Irã para permitir o retorno dos habitantes que abandonaram o norte de Israel devido aos disparos de foguetes do Líbano iniciados em outubro de 2023 em solidariedade ao movimento palestino Hamas, em guerra com Israel em Gaza.

Veja também

MPOX Brasil contabiliza 1,5 mil casos de mpox em 2024