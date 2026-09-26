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Guerra Bombardeios de Rússia e Ucrânia deixam pelo menos sete mortos Ataques atingiram cidades dos dois países, incluindo Kiev e regiões próximas à fronteira russa

Pelo menos sete pessoas morreram em bombardeios da Ucrânia e da Rússia em ambos os países neste sábado (26), informaram as autoridades.

A Rússia vem intensificando seus ataques contra a capital ucraniana, Kiev, nos últimos meses, incluindo alguns em plena luz do dia.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, informou que duas pessoas morreram em Zaporizhzhia, no sul do país. Por sua vez, as autoridades de Sumy (nordeste), uma cidade próxima à Rússia, comunicaram dois mortos em um ataque que também feriu uma criança.

Várias pessoas ficaram feridas em Kiev, segundo as autoridades locais, onde um prédio residencial foi atacado, um dia após vários bombardeios deixarem sete mortos na capital.

Anastasia Grigorovich, que mora no edifício atingido, afirmou que acordou bem cedo nesta manhã "porque a janela caiu em cima da gente". "É um milagre que não estejamos feridos", disse a mulher de 54 anos à AFP.

A Ucrânia também atacou a Rússia neste sábado. Segundo Zelensky, as forças ucranianas atingiram uma refinaria de petróleo no sul do país, na região de Krasnodar, e uma usina "que abastece os ocupantes" na região vizinha de Rostov.

De acordo com as autoridades de Krasnodar, três pessoas morreram em ataques de drones ucranianos.

O presidente russo, Vladimir Putin, até o momento rejeitou negociar cara a cara com seu homólogo ucraniano para pôr fim à guerra, desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Mais de quatro anos e meio depois, o conflito é o mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

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