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guerra civil Bombardeios em Mianmar deixam cerca de 50 mortos durante o fim de semana Bombardeio em uma vila no distrito de Moe Bye, na fronteira entre os estados de Shan e Kayah, no leste de Mianmar, causou 21 mortes

Uma série de bombardeios em Mianmar, incluindo um contra um casamento e outro contra um mercado, deixou cerca de 50 mortos neste fim de semana, segundo relataram várias testemunhas neste domingo (29).

Um bombardeio em uma vila no distrito de Moe Bye, na fronteira entre os estados de Shan e Kayah, no leste de Mianmar, causou 21 mortes, de acordo com o responsável por uma associação humanitária local. Outra testemunha mencionou 17 óbitos.

Mianmar está mergulhado em uma guerra civil desde que um golpe de Estado derrubou, em 2021, o governo eleito de Aung San Suu Kyi. Segundo a ONG ACLED, mais de 100 mil pessoas morreram em ambos os lados do conflito.

Outro bombardeio em Mrauk-U, no estado de Rakhine (oeste), deixou 29 mortos no sábado, segundo Maung Oo, responsável por uma organização funerária. Um ataque atingiu dez civis em um mercado, e um segundo bombardeio atingiu outras 19 pessoas, afirmou neste domingo, acusando o exército de atacar civis.

Não foi possível contatar o exército para obter um posicionamento sobre esses bombardeios.

Um jornalista da AFP contou 28 corpos no cemitério de Mrauk-U neste domingo. Outro corpo foi levado para a localidade natal do falecido, segundo Maung Oo.

Os ataques de sábado ocorreram após o bombardeio de quinta-feira na região de Magway, que, segundo o Governo de Unidade Nacional, autoproclamado no exílio, causou a morte de 20 civis e nove membros das Forças de Defesa do Povo em uma escola e um mosteiro.

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