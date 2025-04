A- A+

ORIENTE MÉDIO Bombardeios israelenses causaram mais de 70 mortes no Líbano desde o início do cessar-fogo "Entre as vítimas estão 14 mulheres e nove crianças", disse o porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos

O Exército israelense causou a morte de dezenas de civis no Líbano, incluindo várias mulheres e crianças, desde que o cessar-fogo entrou em vigor no final de 2024, afirmou o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos nesta terça-feira (15).

"De acordo com nossa avaliação inicial, pelo menos 71 civis morreram pelas forças israelenses no Líbano desde que o cessar-fogo entrou em vigor", disse o porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, Thameen Al Kheetan, a repórteres em Genebra.



"Entre as vítimas estão 14 mulheres e nove crianças", acrescentou, enfatizando que "a violência deve parar imediatamente".

Nesta terça-feira, uma pessoa morreu em um novo ataque de drone realizado por Israel no sul do país, na cidade de Aitarun. O ataque também deixou três pessoas feridas, incluindo uma criança.

O Alto Comissariado lamentou que as operações militares israelenses continuem causando vítimas civis no Líbano quatro meses após a frágil trégua alcançada entre Israel e o Hezbollah, em 27 de novembro.

A ONU observa que os bombardeios israelenses atingiram em várias ocasiões a infraestrutura civil, incluindo prédios residenciais, centros médicos, estradas e pelo menos uma cafeteria.

Veja também