Bombardeios israelenses deixam 10 mortos em Gaza
Porta-voz do exército israelense indicou que foi lançado um ataque na Cidade de Gaza para "atingir um terrorista do Hamas"
Dez pessoas, entre elas um casal e três de seus filhos, morreram neste sábado (18) em bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo acordado em outubro de 2025, informaram a Defesa Civil do território e um hospital.
Os cinco membros da família morreram quando um apartamento foi atingido no noroeste da Cidade de Gaza, afirmou a Defesa Civil, um serviço de resgate que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas.
"O único sobrevivente da família é um menino que não estava na residência no momento do ataque", declarou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil, à AFP.
O hospital Al Chifa, em Gaza, confirmou ter recebido os cinco corpos.
Uma porta-voz do exército israelense indicou que foi lançado um ataque na Cidade de Gaza para "atingir um terrorista do Hamas".
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Outras três pessoas morreram em um ataque israelense contra um grupo de civis no bairro de Zeitun, na Cidade de Gaza, segundo a Defesa Civil, um balanço confirmado pelo hospital Al Chifa.
Fontes dos serviços de saúde informaram de outras duas pessoas mortas durante o dia em outros ataques israelenses no território.
Israel e Hamas se acusam mutuamente de violar o cessar-fogo no território devastado.
Ao menos 1.144 palestinos morreram, desde sua entrada em vigor em outubro de 2025, segundo o Ministério de Saúde do território, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.
Além disso, cinco soldados israelenses e um contratado que trabalhava para o Ministério da Defesa morreram no território palestino durante a trégua.