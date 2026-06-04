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Guerra

Bombardeios israelenses deixam 11 mortos em Gaza

Apesar de um cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025, a Faixa de Gaza continua sendo palco de violência, com ataques israelenses quase diários

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Bombardeios israelenses deixam 11 mortos em GazaBombardeios israelenses deixam 11 mortos em Gaza - Foto: Omar Al-Qtaa / AFP

Bombardeios israelenses contra Gaza causaram a morte de 11 pessoas nesta quinta-feira (4), informou à AFP um porta-voz da agência de defesa civil do território palestino.

Nove pessoas morreram em ataques a apartamentos no noroeste e sudoeste da cidade, disse Mahmud Basal. Outras duas foram mortas em ataques com drones que tinham a polícia como alvo, no sudoeste e centro de Gaza, acrescentou o porta-voz, segundo o qual 15 pessoas ficaram feridas.

Apesar de um cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025, a Faixa de Gaza continua sendo palco de violência, com ataques israelenses quase diários.

Segundo o Ministério da Saúde do território, sob autoridade do movimento islamista palestino Hamas, mais de 900 pessoas foram mortas desde a entrada em vigor dessa trégua, concluída após dois anos da guerra deflagrada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel.

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A primeira fase da trégua resultou na libertação dos últimos reféns israelenses em Gaza, em troca de palestinos detidos por Israel. Mas a passagem para a segunda fase, que deveria se traduzir no desarmamento do Hamas e em uma retirada gradual do exército israelense, parece completamente paralisada.

Na semana passada, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou ter ordenado ao Exército que assumisse o controle de 70% da Faixa de Gaza, ante os 60% atualmente controlados.

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