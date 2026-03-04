Qua, 04 de Março

Balanço

Bombardeios israelenses deixaram 72 mortos no Líbano desde a segunda-feira (2), diz ministério

Israel está realizando bombardeios em várias áreas do Líbano, depois que o grupo pró-iraniano Hezbollah lançou foguetes e drones contra seu território

Os bombardeios israelenses no Líbano mataram 72 pessoas e obrigaram 83 mil a deixar suas casas desde segunda-feira (2), quando os combates entre Israel e o Hezbollah foram retomados, anunciaram as autoridades libanesas nesta quarta-feira (4).

Em um comunicado, o Ministério da Saúde do Líbano indicou que "o balanço da agressão israelense desde segunda-feira ao amanhecer (...) subiu para 72 mártires e 437 feridos". Por sua vez, o Ministério de Assuntos Sociais informou que 83.847 pessoas deslocadas foram alojadas em abrigos oficiais.

Israel está realizando bombardeios em várias áreas do Líbano, depois que o grupo pró-iraniano Hezbollah lançou foguetes e drones contra seu território na segunda-feira, em resposta ao ataque dos Estados Unidos e de Israel que matou o líder supremo iraniano Ali Khamenei.

