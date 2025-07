A- A+

GUERRA Bombardeios israelenses em Damasco deixam ao menos três mortos e 34 feridos Ataques destruíram uma ala do prédio de quatro andares adjacente ao Ministério da Defesa

Os bombardeios aéreos israelenses em Damasco, que atingiram o quartel-general do Exército sírio nesta quarta-feira (16), deixaram pelo menos três mortos e 34 feridos, anunciou o Ministério da Saúde sírio.

Os ataques destruíram uma ala do prédio de quatro andares adjacente ao Ministério da Defesa, observaram jornalistas da AFP.

A famosa Praça dos Omíadas, com vista para o complexo e normalmente lotada, estava vazia, exceto por ambulâncias e veículos militares.

Um balanço anterior indicava um morto e 18 feridos.

O Exército israelense afirmou ter atacado um "alvo militar" perto do palácio presidencial em Damasco.

Testemunhas disseram que uma explosão foi ouvida perto do palácio presidencial em Damasco, seguida por fumaça.

Israel afirma estar realizando ataques aéreos para defender a minoria drusa envolvida nos confrontos sangrentos na região de Sweida, no sul da Síria.

Líderes israelenses anunciaram que intensificarão os bombardeios na Síria se as forças sírias não se retirarem das áreas do sul do país.

