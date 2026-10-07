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Ataques Bombardeios israelenses em Gaza deixam 5 mortos no aniversário de 7 de outubro Segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, mais de 74 mil pessoas morreram durante a ofensiva militar de Israel

Israel realizou novos bombardeios em Gaza nesta quarta-feira (7) que, segundo as autoridades palestinas, deixaram cinco mortos, no dia que marca o terceiro aniversário dos ataques de 7 de outubro perpetrados pelo movimento islamista Hamas.

O som das explosões em Gaza foi ouvido do outro lado da fronteira, no local onde familiares se reuniam para homenagear as mais de 300 pessoas mortas há três anos no festival de música Nova, durante esse ataque.

Na Cidade de Gaza, o hospital Al-Shifa informou que duas pessoas morreram em um ataque israelense durante a noite.

A Defesa Civil de Gaza identificou uma delas como Mohammed Tamus e disse que era voluntário dessa agência, que atua como serviço de resgate no território controlado pelo Hamas.

O exército israelense afirmou ter matado dois "terroristas" do Hamas que tinham saído do hospital Kamal Adwan, no norte da Faixa de Gaza, e assegurou que um deles tinha colocado explosivos na área da chamada Linha Amarela, "com a intenção de atacar" suas tropas.

Esta linha separa as zonas sob controle do Hamas e as do exército israelense no território palestino.

Na cidade de Khan Yunis, no sul, o hospital Nasser relatou a morte de Hisham Ibrahim Abu Mustafa, um homem de 60 anos, em decorrência de um ataque israelense que deixou vários feridos.

O hospital também informou ter recebido o corpo de Ziad Zaarab, morto em um bombardeio israelense ao sul de Khan Yunis que também deixou feridos.

À tarde, outra pessoa morreu em um ataque contra uma tenda de campanha no acampamento de Al Buraq, segundo o mesmo hospital.

No terceiro aniversário do ataque que desencadeou a guerra em Gaza, a vida no território palestino é precária, apesar do cessar-fogo aprovado em outubro de 2025.

"Após três anos de cerco, massacres e destruição, Israel transformou a Faixa de Gaza em um lugar inabitável", disse Mahmud Abu Hasira, morador da Cidade de Gaza.

A ofensiva militar de Israel matou mais de 74.200 pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

Desde que foi declarado o cessar-fogo, em outubro de 2025, as forças israelenses mataram mais de 1.460 pessoas em Gaza, segundo o ministério.

O ataque islamista de 7 de outubro de 2023 deixou 1.221 mortos, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

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