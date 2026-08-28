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Guerra Bombardeios israelenses em Gaza deixam ao menos cinco mortos, diz Defesa Civil Três das vítimas pertencem à mesma família

Pelo menos cinco pessoas morreram nesta sexta-feira (28) em ataques israelenses na Faixa de Gaza, informou a Defesa Civil, apesar dos apelos para avançar com o plano de paz dos Estados Unidos no território palestino devastado pela guerra.

A organização de socorristas, que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas, disse que os corpos de três pessoas foram encontrados após ataques israelenses em Al-Qarara, no sul da Faixa de Gaza.

Segundo o hospital Nasser em Khan Younis, perto de Al-Qarara, as vítimas (duas de 42 anos e uma de 28) pertenciam à mesma família.

Outras duas pessoas morreram em um ataque com drone perto da Cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, segundo autoridades e médicos locais.

Contatado pela AFP, um porta-voz do Exército israelense disse que as acusações estão sendo investigadas.

No início de agosto, Israel rejeitou uma proposta dos EUA, aceita pelo Hamas, que deveria dar início à segunda fase do plano de paz, a qual condiciona o desarmamento do Hamas à retirada gradual das tropas israelenses do território palestino.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, condicionou qualquer retirada de tropas a um desarmamento "verdadeiro" do Hamas.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas e cujos dados são considerados confiáveis pelas Nações Unidas, as operações israelenses em Gaza resultaram em 1.303 mortes desde que o cessar-fogo entrou em vigor em outubro de 2025.

Por sua vez, o Exército israelense relatou cinco mortes entre seus soldados durante o mesmo período, além da morte de um funcionário civil.

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