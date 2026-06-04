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GAZA

Bombardeios israelenses em Gaza deixam ao menos oito mortos

Apesar de um cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025, a Faixa de Gaza continua sendo palco de violência, com ataques israelenses quase diários

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Bombardeios israelenses em Gaza deixam ao menos oito mortosBombardeios israelenses em Gaza deixam ao menos oito mortos - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

Pelo menos oito pessoas morreram na manhã desta quinta-feira (4) em bombardeios israelenses contra a Cidade de Gaza, informou à AFP um porta-voz da defesa civil do território palestino.

Cinco pessoas morreram no bombardeio de apartamentos no noroeste da Cidade de Gaza e duas no sudoeste. Outra morreu em uma incursão em uma casa no campo de refugiados de Al Shati, na parte oeste da cidade, indicou o porta-voz Mahmud Basal. Esses ataques também deixaram ao menos 15 feridos.

Apesar de um cessar-fogo em vigor desde outubro de 2025, a Faixa de Gaza continua sendo palco de violência, com ataques israelenses quase diários.

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Segundo o Ministério da Saúde do território, sob autoridade do movimento islamista palestino Hamas, mais de 900 pessoas foram mortas desde a entrada em vigor dessa trégua, concluída após dois anos da guerra deflagrada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel.

A primeira fase da trégua resultou na libertação dos últimos reféns israelenses em Gaza, em troca de palestinos detidos por Israel. Mas a passagem para a segunda fase, que deveria se traduzir no desarmamento do Hamas e em uma retirada gradual do exército israelense, parece completamente paralisada.

Na semana passada, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou ter ordenado ao exército que assumisse o controle de 70% da Faixa de Gaza, ante os 60% atualmente controlados.

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