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guerra Bombardeios israelenses em Gaza matam oito pessoas, afirmam equipes de resgate e hospitais Exército israelense informou que havia atacado "um terrorista" no sul do território e "vários outros" no norte

Ataques israelenses na Faixa de Gaza causaram neste domingo (1º) a morte de oito pessoas, entre elas uma criança, afirmaram os serviços de emergência e hospitais locais.

Cinco pessoas morreram em Khan Yunis e outras três na Cidade de Gaza, indicou um comunicado da Defesa Civil do território palestino.

Aviões israelenses “atacaram vários policiais que estavam de serviço” em Khan Yunis, afirmou por sua vez o Ministério do Interior da Faixa de Gaza.

Consultado pela AFP, o Exército israelense informou que havia atacado “um terrorista” no sul do território e “vários outros” no norte, e que estava “analisando os resultados dos bombardeios”.

A ofensiva militar israelense lançada em Gaza após o ataque sem precedentes perpetrado pelo movimento palestino Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023 deslocou quase toda a população e causou mais de 74.500 mortes, segundo o Ministério da Saúde do território. A ONU considera esses números confiáveis.

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