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Conflito Bombardeios israelenses matam sete pessoas no sul do Líbano Na quinta-feira (4), o Hezbollah rejeitou um acordo de cessar-fogo anunciado em Washington após negociações entre o Líbano e Israel

Sete pessoas morreram em ataques aéreos israelenses realizados durante a noite contra a cidade de Tiro, no sul do Líbano, informou uma fonte da Defesa Civil libanesa à AFP, apesar da trégua no conflito.

Um ataque nas proximidades do Hospital Jabal Amel deixou quatro mortos e sete feridos, além de causar danos leves, enquanto outra explosão matou três pessoas e feriu cinco, incluindo duas crianças, segundo a fonte.

Paralelamente, o exército israelense anunciou ataques contra o Hezbollah em três locais ao norte do rio Litani, a cerca de 40 quilômetros da fronteira, e tentou a evacuação da população local.

Na quinta-feira, o Hezbollah rejeitou um acordo de cessar-fogo anunciado em Washington após negociações entre o Líbano e Israel, e planejou a retirada total das tropas israelenses do sul do país.

O ataque à cidade costeira do Tiro deixou quatro mortos e sete feridos na quinta-feira, segundo a Defesa Civil.

A ofensiva destruiu uma agência bancária e danificou o Hospital Jabal Amel, um dos três da cidade, conforme constatou um jornalista da AFP.

Outro ataque contra um bairro residencial de Tiro matou três pessoas e feriu cinco, incluindo as duas crianças, acrescentou a Defesa Civil.

Os ataques israelenses no Líbano mataram 3.526 pessoas desde o início do conflito, em 2 de março, e deslocaram mais de um milhão de moradores, segundo as autoridades.

Do lado israelense, 27 soldados e um prestador de serviços civis morreram no Líbano.

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