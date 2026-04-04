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Guerra no Oriente Médio Bombardeios israelenses no Líbano causam pelo menos 15 mortes Ministério da Saúde do Líbano informou que já são pelo menos 1.422 mortos na ofensiva militar israelense

Madrid, 4 - Pelo menos 15 pessoas morreram em consequência dos ataques israelenses em território libanês, segundo informaram as autoridades do país árabe. O Hezbollah também atacou o norte de Israel e os militares israelenses posicionados em solo libanês.

O incidente mais grave ocorreu na região de Tiro, onde cinco pessoas morreram, duas delas mulheres, em um bombardeio sobre a zona industrial da cidade perpetrado ao amanhecer. Outras duas pessoas ficaram feridas, informa a agência de notícias oficial libanesa, NNA.

Outras duas pessoas da mesma família morreram em um bombardeio contra uma casa em Ain Baal, também nos arredores da cidade de Tiro, no sul do Líbano, segundo a NNA. Há mais uma pessoa da mesma família ferida e a mãe da família está desaparecida.

Outras duas pessoas morreram em um ataque israelense contra a motocicleta em que circulavam por uma estrada ao norte de Tiro e mais duas morreram em um ataque contra Yater, no distrito de Bint Yebeil.

Mais dois libaneses morreram e outros cinco ficaram feridos em um ataque contra uma casa na estrada entre Habush e Kafur, perto da localidade de Nabatiye.

Em Qana, também no sul do Líbano, ocorreram vários bombardeios que causaram a morte de uma pessoa e ferimentos em várias outras, informa a agência de notícias NNA. No porto pesqueiro de Tiro, uma pessoa também morreu em outro ataque israelense.

Além disso, foi informado que as forças israelenses presentes em solo libanês continuam a destruir casas perto da fronteira com Israel em localidades como Aita al Shaab e Ramiya.

Também ocorreram ataques aéreos em municípios como Ansar, atingido em até sete ocasiões, Zrariyé, Baarachit, Burj Qalauai, Karayeb ou Shukin, bem como em Kafar Tebnit, localidade já despovoada. Da mesma forma, a artilharia israelense bombardeou várias aldeias do distrito de Bint Yebeil, como Hadata, Tiri ou Kunín.

As Forças Armadas israelenses confirmaram incursões em edifícios com "arsenais de armas" e a "eliminação de terroristas do ar" em vários "ataques seletivos". Além disso, bombardearam edifícios utilizados pelo Hezbollah para armazenar armamento, incluindo mísseis antitanque, mísseis RPG, foguetes, fuzis Kalashnikov e munição.

A milícia do Hezbollah, por sua vez, divulgou vários comunicados sobre ataques contra posições israelenses lançados nas últimas horas, tanto no norte de Israel quanto contra forças israelenses no Líbano, sem que haja, até o momento, dados sobre danos materiais ou pessoais.

O Exército israelense confirmou o impacto de um foguete lançado a partir do território libanês "em uma cidade na fronteira norte" e destacou que o projétil foi lançado sem aviso prévio. "A investigação inicial aponta que uma falha localizada fez com que o lançamento não fosse detectado e, portanto, não houvesse alerta na cidade", explicou.

Enquanto isso, o Ministério da Saúde do Líbano informou que já são pelo menos 1.422 os mortos na ofensiva militar israelense no sul do Líbano, dos quais 54 ocorreram na sexta-feira. Além disso, contabilizou 4.294 feridos, 156 a mais.

O balanço oficial destaca ainda que a ofensiva já custou a vida de 126 crianças e deixou 441 feridos, e lembra que 54 profissionais de saúde morreram, 142 ficaram feridos, 71 veículos foram destruídos e seis hospitais fecharam.

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