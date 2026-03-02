Seg, 02 de Março

ATAQUE

Bombardeios israelenses no Líbano deixam 31 mortos

Outras 149 pessoas ficaram feridas na intensiva

Bombardeios israelenses no Líbano deixam 31 mortos - Foto: AFP

Os ataques israelenses no Líbano mataram pelo menos 31 pessoas e feriram 149, informou nesta segunda-feira (2) o Ministério da Saúde libanês. O Exército de Israel ameaçou intensificar a ofensiva após o lançamento de foguetes por parte do Hezbollah.

O ministério afirmou em um comunicado que as "incursões do inimigo israelense" nos subúrbios do sul de Beirute e no sul do Líbano "provocaram, segundo um balanço inicial, as mortes de 31 cidadãos e feriram 149 cidadãos".

