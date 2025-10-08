Bombardeios na Rússia e Ucrânia deixam cinco mortos
Três pessoas foram mortas nesta quarta-feira (8) em um bombardeio na região russa de Belgorod e outras duas em um ataque na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, anunciaram autoridades dos dois países.
O governador de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, informou no Telegram que mísseis atingiram Maslova Pristan, onde uma construção foi parcialmente destruída.
O governador de Kherson, Oleksandr Prokudin, anunciou que dois idosos morreram em um ataque de soldados russos na cidade de mesmo nome.
As tropas ucranianas libertaram este centro urbano em novembro de 2022, após seis meses de ocupação de Moscou. Mas o exército russo continua bombardeando a cidade desde então.
Desde o início de sua ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia tem bombardeado intensamente o país, enquanto Kiev responde com ataques menores de mísseis e drones.
Na manhã desta quarta-feira, Moscou lançou 183 drones, dos quais 154 foram abatidos, segundo a Força Aérea Ucraniana.
Os militares russos anunciaram ter neutralizado 53 drones ucranianos em nove regiões, principalmente no oeste do país.