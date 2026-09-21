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Guerra no Oriente Médio

Bombardeios paquistaneses deixam três mortos no Afeganistão, segundo os talibãs

Fronteira terrestre entre os países permanece fechada

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Afegãos carregam o corpo de uma vítima, morta em um ataque aéreo paquistanês, durante uma cerimônia fúnebre no distrito de Nurgal, na província de Kunar, no Afeganistão, em 21 de setembro de 2026Afegãos carregam o corpo de uma vítima, morta em um ataque aéreo paquistanês, durante uma cerimônia fúnebre no distrito de Nurgal, na província de Kunar, no Afeganistão, em 21 de setembro de 2026 - Foto: Aimal Zahir/AFP

As autoridades talibãs afirmaram nesta segunda-feira (21) que bombardeios aéreos paquistaneses deixaram três mortos e vários feridos no leste do Afeganistão.

"Aviões paquistaneses bombardearam o distrito de Nurgal, na província de Kunar (leste). Três civis morreram e quatro ficaram feridos", declarou à AFP o porta-voz da polícia de Kunar, Farid Dehqan.

O departamento provincial de Informação confirmou três mortos e quatro feridos em ataques paquistaneses no distrito.

Os bombardeios aconteceram após um ataque com explosivos e armas de fogo contra uma delegacia no norte do Paquistão na sexta-feira, uma ação que deixou ao menos 31 mortos, incluindo 16 policiais.

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O Paquistão acusa o Afeganistão de apoiar grupos jihadistas responsáveis por atentados em seu território, o que as autoridades afegãs negam.

Os dois países vizinhos mantêm relações tensas desde o retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão em 2021.

A situação resultou em um conflito aberto em 2025. Desde então, a fronteira terrestre entre os países permanece fechada.

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