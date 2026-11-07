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guerra Bombardeios russos danificam ponte em Kiev e infraestruturas energéticas, segundo prefeito Ataques deixaram pelo menos cinco feridos, incluindo um adolescente de 14 anos

Uma ponte importante e várias infraestruturas energéticas de Kiev foram danificadas em bombardeios russos, o que prejudicou os serviços de abastecimento na capital ucraniana, informou neste sábado (7) o prefeito, Vitali Klitschko.

"A situação do fornecimento de energia na capital é extremamente complicada. Isso afeta o funcionamento dos sistemas de aquecimento e de abastecimento de água da cidade", declarou o prefeito no Telegram.

Já na noite de sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, havia indicado que os serviços de inteligência alertaram sobre um possível bombardeio russo contra infraestruturas civis e energéticas, assim como contra pontes.

No total, os ataques noturnos em Kiev deixaram pelo menos cinco feridos, incluindo um adolescente de 14 anos, detalhou o prefeito.

Segundo ele, a Ponte Norte, sobre o rio Dnieper, foi atingida, o que obrigou a interrupção do tráfego.

Essa mesma estrutura já havia sido alvo de bombardeios em outubro, motivo pelo qual foi protegida com uma rede antidrones, uma medida inédita na capital desde o início da invasão russa, no final de fevereiro de 2022.

Infraestruturas energéticas nos arredores da capital também foram bombardeadas, segundo Klitschko; além disso, uma escola infantil foi destruída, informaram os serviços de emergência.

Outros bombardeios russos já haviam causado danos a infraestruturas energéticas recentemente, sobretudo na capital, e os ucranianos temem o impacto que isso terá em pleno inverno boreal, com a queda das temperaturas.

No plano diplomático, está agendada uma reunião tripartite para os dias 10 e 11 de novembro, em Abu Dhabi, com a participação de representantes da Ucrânia, dos Estados Unidos e da Rússia, na tentativa de retomar as negociações, que atualmente se encontram em um impasse.

O último encontro desse tipo ocorreu em fevereiro, em Genebra, mas não resultou em nenhum avanço para o fim do conflito.

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