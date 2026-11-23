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Conflito Bombardeios russos deixam 15 mortos na região de Kiev Equipes de resgate iniciaram as operações de busca entre os escombros fumegantes

Pelo menos 15 pessoas morreram em bombardeios russos que atingiram no domingo áreas próximas à capital ucraniana, onde equipes de resgate procuram moradores presos sob os escombros de um bloco de apartamentos que desabou parcialmente após o ataque.

A Rússia intensificou os ataques contra Kiev nos últimos seis meses, incluindo bombardeios contra áreas residenciais no momento em que o inverno (hemisfério norte) se aproxima, em meio à guerra, iniciada com a invasão de fevereiro de 2022.

Um ataque noturno contra Dymer, 45 quilômetros ao norte da capital ucraniana, atingiu um prédio de cinco andares e deixou pelo menos 11 mortos, segundo o governador da região de Kiev, Timur Tkachenko.

As equipes de resgate iniciaram as operações de busca entre os escombros fumegantes.

"Os socorristas recuperaram o corpo de mais uma pessoa entre os escombros", escreveu Tkachenko no Telegram, confirmando que o número de mortos no prédio aumentou para 11. O balanço anterior era de 10 óbitos no local.

O serviço de emergências do país informou algumas horas antes que estava procurando 11 pessoas, incluindo duas crianças, que ainda não haviam sido localizadas.

O defensor dos direitos humanos ucraniano, Dmitro Lubinets, classificou o ataque como parte da "guerra genocida da Rússia contra a Ucrânia" e pediu ao mundo que "pare de olhar para o outro lado".

Três pessoas morreram e 15 ficaram feridas, incluindo três crianças, em um bombardeio em Vishneve que atingiu um supermercado.

Em Bila Tserkva, ao sul da capital ucraniana, uma pessoa morreu em um ataque que incendiou sua residência.

A Rússia também atacou uma subestação elétrica na região de Dnipropetrovsk, afirmou o primeiro-ministro da Ucrânia, Sergii Koretski, nas redes sociais.

O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu uma resposta "dolorosa" após os ataques ucranianos que danificaram a ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada por Moscou.

A advertência foi anunciada depois que ele participou de uma reunião de cúpula histórica com os presidentes dos Estados Unidos e da China.

A Ucrânia atacou a ponte três vezes em uma semana, o que interrompeu o tráfego de veículos e paralisou os serviços ferroviários.

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