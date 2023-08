Bombardeios russos deixem um morto no nordeste da Ucrânia

A- A+

Bombardeios russos nesta quinta-feira (17) ganharam um morto e um ferido no nordeste da Ucrânia, informaram as autoridades locais, em uma região onde a Rússia garantiu que está avançando.

"Às 10 horas da manhã (4h em Brasília), os ocupantes bombardearam Zaoskillia", nos arredores da cidade de Kupiansk, declarou no Telegram o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov.

"Lamentavelmente, uma mulher nascida em 1962 morreu", disse, afirmando que outra mulher foi ferida por "estilhaços do obus". Um edifício residencial foi danificado pelo ataque.

As tropas russas estão avançando em direção a Kupiansk, que atualmente fica a poucos metros da linha de frente.

O Exército Russo afirmou nesta quinta em seu relatório diário que "reforçou posições" nesta região, com o apoio de sua artilharia e aviação.

Há várias semanas, as forças de Moscou operam em uma ofensiva na região de Kupiansk, cidade que as tropas ucranianas retomaram dos russos em setembro.

Diante do agravamento da situação, as autoridades ordenaram na semana passada a retirada de civis em 37 localidades nos arredores de Kupiansk, principalmente as situadas perto do front.

