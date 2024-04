Bombardeios russos matam 10 pessoas no leste da Ucrânia

A- A+

Os bombardeios russos mataram neste sábado (6) dez pessoas e feriram uma dezena no leste da Ucrânia, informaram as autoridades desta ex-república soviética, invadida por Moscou em fevereiro de 2022.

Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste do país, “seis pessoas foram mortas e pelo menos dez ficaram feridas como resultado do ataque inimigo”, disse o serviço de emergência estatal em uma publicação no Telegram.

As autoridades regionais de Donetsk, no leste, também observaram que vários bombardeios russos deixaram “três mortos e dois feridos”.

Outro atentado a bombas russo na região de Kharkiv também deixou um morto e um ferido, disse o governador regional, Oleg Siniegubov, no Telegram. “A infraestrutura civil foi danificada”, disse ele sem maiores detalhes.

Na capital de mesmo nome, o prefeito Igor Terekhov confirmou que seis pessoas foram mortas e especificou que drones de fabricação iraniana foram usados no ataque.

O procurador de Kharkiv escreveu nas redes sociais que o ataque ocorreu “por volta das 00h20 locais (19h20 em Brasília)” e que “as Forças Armadas russas dispararam os seus mísseis contra o bairro residencial de Shevchenkivskyi”, no norte da cidade.

Os bombardeios danificaram “edifícios, edifícios administrativos, dormitórios, uma creche, lojas e cafés”, explicou.

“O terror russo contra Kharkiv não para”, condenou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em mensagem no Telegram, na qual pediu mais uma vez aos seus aliados que entregassem mais sistemas de defesa aérea.

A polícia de Kharkiv informou que dois mísseis S-300 foram disparados contra a cidade em um primeiro ataque. Seguiu-se um segundo ataque ao local da operação de resgate, desta vez com drones que foram abatidos pela defesa antiaérea.

O Ministério da Defesa russo disse em comunicado que tinha como alvo e “atingiu” “empresas do complexo industrial militar ucraniano”.

Durante a noite, a Força Aérea ucraniana relatou vários drones russos dirigindo-se ao seu território.

