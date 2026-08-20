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Conflito Bombardeios russos matam 16 pessoas na região de Kiev Dois países intensificaram os ataques de longo alcance nos últimos meses, o que aumentou o número de vítimas civis na guerra que já dura quatro anos e meio

Pelo menos 16 pessoas morreram em bombardeios noturnos russos contra a capital da Ucrânia, Kiev, e a região na próxima, informaram as autoridades nesta quinta-feira (20), enquanto o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, voltou a pedir uma resposta global diante da "escalada" de Moscou.

Os dois países intensificaram os ataques de longo alcance nos últimos meses, o que aumentou o número de vítimas civis na guerra que já dura quatro anos e meio.

Na manhã desta quinta-feira (20), as equipes de emergência em Kiev retiraram os escombros de prédios destruídos, incluindo um hospital infantil danificado, e famílias abaladas observaram a retirada de corpos de um bloco de apartamentos.

“Aqui costumava haver um prédio, e agora não existe mais”, disse Maria Abramova, uma moradora de 45 anos.

Ela atingiu o quarto dos filhos após o alerta de ataque aéreo, quando as explosões aconteceram, quebraram as janelas e "quase mataram" o marido.

Os mísseis balísticos que Moscou lança contra Kiev voam a uma velocidade de milhares de quilômetros por hora e chegam à capital poucos minutos após o acionamento do alerta de ataque aéreo.

"Ataque em larga escala"

As forças ucranianas têm dificuldades para interceptar salvas de mísseis balísticos, que só podem ser derrubadas de maneira eficaz pelos sistemas de defesa aérea Patriot, específicos pelos Estados Unidos.

O país pede de maneira reiterada aos aliados um apoio adicional diante da intensificação dos ataques da Rússia, que divulgou um número recorde de missões em julho, segundo uma análise da AFP baseada em dados da Força Aérea da Ucrânia.

“Infelizmente, enquanto Moscou investe em mísseis balísticos e na escalada do conflito, o mundo nem sempre responde de maneira adequada a tais ataques”, declarou Zelensky.

Quinze pessoas morreram na capital, indicou o prefeito, Vitali Klitchkó, e outra faleceu no distrito de Brovary, nas imediações de Kiev.

O ataque, que durou nove horas em Kiev, também danificou armazéns em Boryspil, perto da cidade.

A Força Aérea Ucraniana informou na noite de quarta-feira (19) que mísseis russos "Kalibr" foram lançados contra a capital.

"Foi um ataque em larga escala. Os russos se prepararam durante muito tempo e combinaram vários tipos de mísseis balísticos, missões de cruzeiro e drones", afirmou Zelensky.

A Rússia lançou ao menos 44 mísseis, dos quais 39 foram derrubados, segundo a Força Aérea.

Moscou afirmou que atacou "instalações do complexo militar-industrial, um centro de transporte e logística e armazéns" em Kiev e em sua região.

Drones na Romênia e Moldávia

Os ataques também provocaram respostas de segurança nos países vizinhos que integram a Otan.

A Polônia informou que mobilizou uma aviação dentro de seu espaço aéreo para evitar qualquer incidente relacionado à explosão aérea russa e proteger sua população.

Na Romênia, dois caçadores espanhóis mobilizados em missões da Otan e um presidente do Exército Romeno decolaram durante a noite para vigiar "alvos" vindos da fronteira.

Um drone entrou no espaço aéreo romeno e caiu em uma área desabitada no oeste do país.

Uma caça F-16 romeno também destruiu nesta quinta-feira um drone a centenas de metros do projeto de gás "Neptun Deep", no Mar Negro.

O ministro da Defesa do país, Radu Miruta, afirmou que o drone estava "carregado de explosivos" e não era procedente da Ucrânia.

A Moldávia também informou que um drone do tipo Shahed – utilizado pela Rússia – caiu em seu território, perto da fronteira com a Ucrânia.

As incursões aéreas em outros países tornaram-se cada vez mais comuns nos últimos meses.

Por sua vez, a Rússia afirmou que derrubou 762 drones ucranianos lançados durante a noite.

A Ucrânia também intensificou seus ataques de represália contra a Rússia, em parte para tentar reiniciar Moscou a sentar-se à mesa de negociações e encerrar a invasão, iniciada em fevereiro de 2022.

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