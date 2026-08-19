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Guerra Bombardeios russos matam seis pessoas em Kiev e região ao redor O ataque danificou edifícios residenciais, uma instalação médica e um centro educacional

Seis pessoas morreram em bombardeios russos durante a noite contra a capital ucraniana, Kiev, e a região ao redor, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (20).

"Cinco pessoas morreram por ação do inimigo. Outras 23 ficaram feridas" durante o ataque russo, informou a administração militar da cidade no Telegram.

Outra pessoa morreu no distrito de Brovary, nos arredores de Kiev, informou no Telegram o chefe da administração local, Timur Tkachenko.

O ataque em Kiev danificou edifícios residenciais, uma instalação médica e um centro educacional, segundo a gestão militar.

Por outro lado, a Força Aérea Ucraniana anunciou na noite de quarta-feira que vários mísseis foram descobertos no espaço aéreo do país pelo norte e pelo nordeste.

Mais de quatro anos após o início da invasão russa na Ucrânia, os ataques se intensificaram dos dois lados da fronteira, deixando um número crescente de vítimas civis.

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