Qui, 20 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta20/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Bombardeios russos matam seis pessoas em Kiev e região ao redor

O ataque danificou edifícios residenciais, uma instalação médica e um centro educacional

Reportar Erro
Mais de quatro anos após o início da invasão russa na Ucrânia, os ataques se intensificaram dos dois lados da fronteiraMais de quatro anos após o início da invasão russa na Ucrânia, os ataques se intensificaram dos dois lados da fronteira - Foto: Genya Savilov / AFP

Seis pessoas morreram em bombardeios russos durante a noite contra a capital ucraniana, Kiev, e a região ao redor, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira (20).

"Cinco pessoas morreram por ação do inimigo. Outras 23 ficaram feridas" durante o ataque russo, informou a administração militar da cidade no Telegram.

Leia também

• Oito mortos em ataques na Ucrânia e na Rússia

• Rússia e Ucrânia trocam 103 prisioneiros de guerra de cada lado

• Rússia diz que 620 drones sobrevoaram Moscou nas últimas horas

Outra pessoa morreu no distrito de Brovary, nos arredores de Kiev, informou no Telegram o chefe da administração local, Timur Tkachenko.

O ataque em Kiev danificou edifícios residenciais, uma instalação médica e um centro educacional, segundo a gestão militar.

Por outro lado, a Força Aérea Ucraniana anunciou na noite de quarta-feira que vários mísseis foram descobertos no espaço aéreo do país pelo norte e pelo nordeste.

Mais de quatro anos após o início da invasão russa na Ucrânia, os ataques se intensificaram dos dois lados da fronteira, deixando um número crescente de vítimas civis.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter