Bombardeios russos na Ucrânia deixam 2 mortos
Os ataques ocorreram na véspera de uma reunião de líderes europeus em Paris, onde tentarão avançar com um plano de paz que Kiev afirmou estar "90% concluído"
Ataques noturnos russos contra a província de Kiev deixaram dois mortos, anunciaram as autoridades ucranianas nesta segunda-feira (5), na véspera de uma cúpula diplomática na França.
Sirenes de alerta aéreo soaram em todo o país logo após a meia-noite e o exército ucraniano informou que as defesas aéreas estavam mobilizadas em diversas áreas do território, invadido pela Rússia em fevereiro de 2022.
Em Kiev, a capital, os ataques causaram um incêndio em um centro médico particular e mataram uma pessoa. Outras três ficaram feridas, informou o serviço estatal de emergência da cidade.
Um homem de 70 anos morreu em outro bombardeio na cidade vizinha de Fastiv, disse o governador regional de Kiev, Mykola Kalashnik.
Os ataques causaram cortes de energia na região, levando à ativação dos sistemas de emergência para manter o fornecimento de água e calefação, acrescentou Kalashnik. As temperaturas na Ucrânia caíram para -8°C.
A Rússia intensificou seus ataques contra a Ucrânia enquanto Kiev e seus aliados buscavam concluir um plano apoiado pelos Estados Unidos para encerrar o conflito.
Leia também
• Ucrânia ordena evacuar 3 mil crianças e seus pais de duas regiões
• Rússia alcançou em 2025 seu maior avanço territorial na Ucrânia desde 2022
• Ucrânia afirma que ataca apenas 'alvos militares' após acusações da Rússia
Os ataques ocorreram na véspera de uma reunião de líderes europeus em Paris, onde tentarão avançar com um plano de paz que Kiev afirmou estar "90% concluído".
Para preparar o terreno, conselheiros de segurança de 15 países, incluindo Reino Unido, França e Alemanha, assim como representantes da Otan e da União Europeia, reuniram-se em Kiev durante o fim de semana.
O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, participou das negociações virtualmente, informou um funcionário ucraniano à AFP.
Mas o ataque militar em larga escala dos EUA contra a Venezuela ofuscou as negociações.
Outra reunião preparatória entre os chefes de Estado-Maior está agendada para esta segunda-feira.
Os esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito mais sangrento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial se intensificaram nas últimas semanas. No entanto, Moscou e Kiev ainda discordam sobre a questão crucial do território em um acordo pós-guerra.
A Rússia, que ocupa cerca de 20% da Ucrânia, pressiona pelo controle total da região leste do Donbass como parte do acordo de paz. Kiev, por outro lado, alertou que ceder território encorajará Moscou e afirmou que não assinará um acordo de paz que não impeça a Rússia de invadir o país novamente.