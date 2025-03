A- A+

GUERRA Bombardeios russos no leste da Ucrânia deixam dois mortos Ataques aéreos foram intensificados mesmo após pressões dos EUA para que a Rússia aceite um cessar-fogo

Duas pessoas morreram em bombardeios russos noturnos no leste da Ucrânia, onde um ataque com mais de 170 drones deixou 10 feridos e provocou incêndios a centenas de quilômetros da frente de batalha, informaram as autoridades nesta quinta-feira (20).

Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques aéreos, apesar das pressões do presidente americano, Donald Trump, para que aceitem um cessar-fogo mais de três anos após o início do conflito.



A Rússia lançou quase 30 bombas que deixaram dois mortos e vários feridos, informaram as autoridades das regiões de Sumi e Kharkiv.

O ataque russo com drones contra a cidade de Kropivnitski, a centenas de quilômetros da frente de batalha, feriu 10 pessoas, incluindo quatro crianças, afirmaram as autoridades.

"Kropivnitski sofreu o ataque inimigo mais massivo. Edifícios residenciais pacíficos foram destruídos", declarou o governador da região, Andrii Raikovich.

"Isto é o que parece um cessar-fogo de Putin. A Rússia ataca civis com grande prazer", escreveu nas redes sociais o assessor da presidência ucraniana Andrii Yermak.

A Rússia lançou 171 drones contra a Ucrânia, dos quais 75 foram derrubados, informou a Força Aérea ucraniana. Os outros 63 drones não foram interceptados, mas não provocaram danos, segundo um comunicado militar.

Moscou anunciou que derrubou 132 drones ucranianos durante a noite, um ataque que deixou dois feridos e provocou um incêndio em uma base aérea.

Na região de Saratov, a quase 700 km de Moscou, foram interceptados 54 drones e outros 40 na região vizinha de Voronezh, afirma comunicado do Ministério russo da Defesa.

Saratov, capital da região de mesmo nome, e a cidade de Engels "sofreram hoje o maior ataque de drones" desde o início da operação militar russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, afirmou no Telegram o governador da região, Roman Busargin.

O ataque provocou "um incêndio no território da base aérea" em Engels e a fuga dos moradores das residências próximas, explicou o governador.

Também deixou dois feridos em Engels, onde "dois jardins de infância, um hospital e uma escola sofreram danos", informaram as autoridades.

