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Conflito Bombardeios russos no norte da Ucrânia deixam quatro mortos Autoridades da região de Chernigiv afirmaram que a Rússia lançou um míssil balístico contra o centro de Priluky, uma cidade que fica a 150 km a leste de Kiev

Pelo menos quatro pessoas morreram nesta terça-feira (19) em ataques russos com mísseis e drones na região norte da Ucrânia, informaram as autoridades locais, depois que o presidente Volodimir Zelensky anunciou sobre possíveis novas ocorrências de Moscou.

As autoridades da região de Chernigiv afirmaram que a Rússia lançou um míssil balístico contra o centro de Priluky, uma cidade que fica a 150 km a leste de Kiev.

"Infelizmente, duas pessoas morreram. Pelo menos 17 ficaram feridas, incluindo um adolescente de 14 anos", declarou Viacheslav Chaus, o governador regional.

Chaus disse que o ataque atingiu um shopping center e um supermercado. Ele publicou fotos de prédios atingidos, com janelas destruídas.

As autoridades da região de Sumy relataram duas mortes em um ataque de drones russos contra um vilarejo próximo da fronteira.

O governador regional, Oleg Grygorov, disse que Moscou atingiu uma “infraestrutura civil” na localidade de Glukhiv.

“Infelizmente, dois homens de 58 e 52 anos morreram”, declarou nas redes sociais, acrescentando que outras quatro pessoas morreram.

Quando a Rússia iniciou a invasão em 2022, suas tropas entraram na Ucrânia a partir de diferentes pontos, incluindo as fronteiras com as regiões de Chernigiv e Sumy.

A Ucrânia provocou a retirada das tropas russas nas primeiras semanas da guerra e, desde então, as regiões são alvos de ataques das tropas de Moscou.

Nos últimos dias, Zelensky tentou que suas tropas reforçassem as fronteiras do norte da Ucrânia, acusando Moscou de preparar novos ataques a partir de sua aliada Bielorrússia, ou que o Kremlin negociasse.

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