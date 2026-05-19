Ter, 19 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça19/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Bombardeios russos no norte da Ucrânia deixam quatro mortos

Autoridades da região de Chernigiv afirmaram que a Rússia lançou um míssil balístico contra o centro de Priluky, uma cidade que fica a 150 km a leste de Kiev

Reportar Erro
Nesta fotografia divulgada pelo Serviço de Emergência da Ucrânia em 19 de maio de 2026, equipes de resgate ucranianas trabalham para extinguir um incêndio em um prédio danificado após um ataque aéreo em Kramatorsk, região de DonetskNesta fotografia divulgada pelo Serviço de Emergência da Ucrânia em 19 de maio de 2026, equipes de resgate ucranianas trabalham para extinguir um incêndio em um prédio danificado após um ataque aéreo em Kramatorsk, região de Donetsk - Foto: Divulgação / Serviço de Emergência da Ucrânia / AFP

Pelo menos quatro pessoas morreram nesta terça-feira (19) em ataques russos com mísseis e drones na região norte da Ucrânia, informaram as autoridades locais, depois que o presidente Volodimir Zelensky anunciou sobre possíveis novas ocorrências de Moscou.

As autoridades da região de Chernigiv afirmaram que a Rússia lançou um míssil balístico contra o centro de Priluky, uma cidade que fica a 150 km a leste de Kiev.

"Infelizmente, duas pessoas morreram. Pelo menos 17 ficaram feridas, incluindo um adolescente de 14 anos", declarou Viacheslav Chaus, o governador regional.

Chaus disse que o ataque atingiu um shopping center e um supermercado. Ele publicou fotos de prédios atingidos, com janelas destruídas.

As autoridades da região de Sumy relataram duas mortes em um ataque de drones russos contra um vilarejo próximo da fronteira.

Leia também

• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

• Atividade econômica cai 0,7% em março em razão da guerra do Irã

• Ouro fecha em queda ofuscado por impulso aos rendimentos globais por incerteza com guerra

O governador regional, Oleg Grygorov, disse que Moscou atingiu uma “infraestrutura civil” na localidade de Glukhiv.

“Infelizmente, dois homens de 58 e 52 anos morreram”, declarou nas redes sociais, acrescentando que outras quatro pessoas morreram.

Quando a Rússia iniciou a invasão em 2022, suas tropas entraram na Ucrânia a partir de diferentes pontos, incluindo as fronteiras com as regiões de Chernigiv e Sumy.

A Ucrânia provocou a retirada das tropas russas nas primeiras semanas da guerra e, desde então, as regiões são alvos de ataques das tropas de Moscou.

Nos últimos dias, Zelensky tentou que suas tropas reforçassem as fronteiras do norte da Ucrânia, acusando Moscou de preparar novos ataques a partir de sua aliada Bielorrússia, ou que o Kremlin negociasse.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter